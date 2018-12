Les commentaires des membres : (activer l'affichage des coms mal notés)

Test en cours Zib (28-07-2014)Test en cours

Bonne chance Plus de 100 parties et j'ai toujours pas chopé l'XP+3 qui débloque vraiment. Je plafonne à 62000. To (28-07-2014)Bonne chancePlus de 100 parties et j'ai toujours pas chopé l'XP+3 qui débloque vraiment. Je plafonne à 62000.

Je précise pour les frileux que ce n'est pas un pay to win ou ce genre de truc. C'est un jeu complet. To (28-07-2014)Je précise pour les frileux que ce n'est pas un pay to win ou ce genre de truc. C'est uncomplet.

Pas frileux commencé sympa tout ça (et pourtant j'aime pas ça a la base les rpg) Bob marley (28-07-2014)Pas frileux commencé sympa tout ça(et pourtant j'aime pas ça a la base les rpg)

'rpg' c'est le titre c'en est carrément pas un To (28-07-2014)'rpg' c'est le titrec'en est carrément pas un

je testasse aussi <3 paink (28-07-2014)je testasse aussi <3

Cool, maintenant que y'a 2 caïds sur l'affaire (et Bob aussi en plus) si vous aimez le truc vous allez pouvoir m'aider ! La dernière map n'est pas documentée, j'y ai déjà spotté 2 boss et je sais que y'en a un 3ème au moins (je "vois" sa zone) mais c'est un enfer pour trouver son chemin dans la glace. Et pitié, si vous comprenez comment gérer la map en grille 8x8, donnez des billes. To (28-07-2014)Cool, maintenant que y'a 2 caïds sur l'affaire (et Bob aussi en plus) si vous aimez le truc vous allez pouvoir m'aider! La dernière map n'est pas documentée, j'y ai déjà spotté 2 boss et je sais que y'en a un 3ème au moins (je "vois" sa zone) mais c'est un enfer pour trouver son chemin dans la glace. Et pitié, si vous comprenez comment gérer la map en grille 8x8, donnez des billes.

(pour ceux qui n'aiment pas bourrinerer et tâtonner à l'ancienne, le truc le mieux documenté c'est ça je trouve ça To (28-07-2014)(pour ceux qui n'aiment pas bourrinerer et tâtonner à l'ancienne, le truc le mieux documenté c'est ça [lien] ... mais va falloir creuser aussije trouve ça [lien] par exemple, qui pourra bien aider les débutants pressés)

[observations] Comme c'est vraiment un jeu "à l'ancienne", genre de truc qu'un peu tout le monde codait fin 80 deb 90 (ce qui me laisse à penser qqu'on devrait en voir arriver un paquet du même genre), je l'ai abordé "à l'ancienne" (tricher comme un sac). Voilà le résultat des observations sur l'importance de la quantité de LUC : même blindée à plus d'un million dès le second combat, elle n'a absolument aucune influence sur les loot officiels des boss . En outre, c'est pas plus on a de la LUC plus y'a de la GOLD qui tombe , non, y'a un max de GOLD par situation (même quand il y a des bonus) et 20k GOLD ou 100 fois plus n'y changent rien. LE truc qui change : les bonus "!" (les plus importants!!!) donnent vraiment très souvent des passages vers les maps cachée... MAIS, là c'est pas le loot assuré non plus même avec 2 000 000 de LUC. (pas une seule gemme +3 ou autre, bon, ok, 2 objets très rares...). Maintenant l'observation vraiment intéressante au final : même en trichant à tous les étages, ça n'aura absolument aucun impact sur le LVL final (qui lui de toute façon faait l'objet d'une progression complexe). Franchement ça c'est du boulot remarquable . ! To (29-07-2014)[observations] Comme c'est vraiment un jeu "à l'ancienne", genre de truc qu'un peu tout le monde codait fin 80 deb 90 (ce qui me laisse à penser qqu'on devrait en voir arriver un paquet du même genre), je l'ai abordé "à l'ancienne" (tricher comme un sac). Voilà le résultat des observations sur l'importance de la quantité de LUC : même blindée à plus d'un million dès le second combat, elle n'a. En outre, c'est pas, non, y'a un max de GOLD par situation (même quand il y a des bonus) et 20k GOLD ou 100 fois plus n'y changent rien. LE truc qui change : les bonus "!" (les plus importants!!!) donnent vraiment très souvent des passages vers les maps cachée... MAIS, là c'est pas le loot assuré non plus même avec 2 000 000 de LUC. (pas une seule gemme +3 ou autre, bon, ok, 2 objets très rares...). Maintenant l'observation vraiment intéressante au final : même en trichant à tous les étages, ça n'aura absolument aucun impact sur le LVL final (qui lui de toute façon faait l'objet d'une progression complexe). Franchement ça c'est du boulot remarquable

(pour la map en grille les bonus apparaissent en bas à gauche, je les voyais pas ) To (29-07-2014)(pour la map en grille les bonus apparaissent en bas à gauche, je les voyais pas

C'est foutrement addictif cette cochonnerie. platypus (07-08-2014)C'est foutrement addictif cette cochonnerie.

je décolle pas du lvl 100k. Impossible de looter ces PUTES de XP+4 To (08-08-2014)je décolle pas du lvl 100k. Impossible de looter ces PUTES de XP+4

(si des gens veulent un mini how to pour tricher comme un sac avec une apk assez simple, faites signe. Parce qu'il y a des GROS dangers à éviter, même si ça reste très simple) LVL 140k, les boss finaux sont apparus, je veux entrer dans le top ten all time To (01-09-2014)(si des gens veulent un mini how to pour tricher comme un sac avec une apk assez simple, faites signe. Parce qu'il y a des GROS dangers à éviter, même si ça reste très simple) LVL 140k, les boss finaux sont apparus, je veux entrer dans le top ten all time

ça devient tendu To (02-09-2014)ça devient tendu [lien] . Ça va se finir au couteau.

Bonjour, j’adore vraiment ce que vous faites je me demande comment j'ai pu rater votre blog. voyance gratuite serieuse - meera (05-12-2014)Bonjour, j’adore vraiment ce que vous faites je me demande comment j'ai pu rater votre blog. voyance gratuite serieuse - [lien]

Super merci ! ultigames (29-06-2015)Super merci !

<a href=" ultigames (29-06-2015) [lien]

Toujours aussi passionnant et tellement diversifier, je suis heureuse moi qui suis invalide vous m?apportez que du bonheur. Continuez ainsi ! voyance gratuite par mail - meera (04-11-2015)Toujours aussi passionnant et tellement diversifier, je suis heureuse moi qui suis invalide vous m?apportez que du bonheur. Continuez ainsi ! voyance gratuite par mail - [lien]

Bonjour, J?ai fl?n?e pendant un moment sur votre site, et je vous dit bravo pour tout ce que vous proposez. Tr?s int?ressant voyance par mail gratuite - meera (22-12-2015)Bonjour, J?ai fl?n?e pendant un moment sur votre site, et je vous dit bravo pour tout ce que vous proposez. Tr?s int?ressant voyance par mail gratuite - [lien]

Sujet tr?s int?ressant sera signet votre site pour v?rifier si vous ?crivez plus sur l'avenir voyance gratuite en ligne - meera (07-01-2016)Sujet tr?s int?ressant sera signet votre site pour v?rifier si vous ?crivez plus sur l'avenir voyance gratuite en ligne - [lien]

Tip Top ! macome (24-01-2016)Tip Top !

Bonjour, j?adore vraiment ce que vous faites je me demande comment j'ai pu rater votre blog voyante - meera (03-03-2016)Bonjour, j?adore vraiment ce que vous faites je me demande comment j'ai pu rater votre blog voyante - [lien]

Bonjour ? tous quelqu'un joue encore ? ce jeu juive (09-06-2016)Bonjour ? tous quelqu'un joue encore ? ce jeu

Bravo pour le blog et vos articles. <a href=" meera (31-10-2016)Bravo pour le blog et vos articles. [lien] s?rieuse et gratuite

Bravo pour le blog et vos articles. [url= meera (31-10-2016)Bravo pour le blog et vos articles. [url= [lien] s?rieuse et gratuite[/url]

F?licitations pour un tr?s beau site voyance s?rieuse gratuite par mail - meera (07-08-2017)F?licitations pour un tr?s beau site voyance s?rieuse gratuite par mail - [lien]

Franchement vous ?tes formidable d'avoir fait un site pareil voyance gratuite par mail - meera (26-09-2017)Franchement vous ?tes formidable d'avoir fait un site pareil voyance gratuite par mail - [lien]

Merci pour ces bons conseils?.c?est tr?s agr?able de vous lire?..et instructif??. voyance en ligne gratuite - meera (03-11-2017)Merci pour ces bons conseils?.c?est tr?s agr?able de vous lire?..et instructif??. voyance en ligne gratuite - [lien]

I would rather be playing SC2 nick1110 (07-11-2018)I would rather be playing SC2 [lien] 192.168.l.l

I can drive 10 miles, walk 50 feet. Turn around and before I know it, I'd be back home. nick1110 (07-11-2018)I can drive 10 miles, walk 50 feet. Turn around and before I know it, I'd be back home. [lien] 192.168 l 254 Page 1/1 - Il y a 30 commentaires