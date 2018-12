Mazout FTW

Les commentaires des membres : (activer l'affichage des coms mal notés)

RIEN compris, mais alors queud' de queud'. Fait chier, je vais être obligé de cliquer. MalaXator (22-07-2014)RIEN compris, mais alors queud' de queud'. Fait chier, je vais être obligé de cliquer.

Titan le mazout. guile (22-07-2014)Titan le mazout.

(des automobilistes se sentent oppressés par des décisions politiques à tendance écologique et réagissent en émettant des nuages de fumées sur qui bons leur semblent) Foutriquet (22-07-2014)(des automobilistes se sentent oppressés par des décisions politiques à tendance écologique et réagissent en émettant des nuages de fumées sur qui bons leur semblent)

Peine de mort direct. Zib (22-07-2014)Peine de mort direct.

oui, ça fout un peu la haine Foutriquet (22-07-2014)oui, ça fout un peu la haine

Je propose d'ajouter le phénomène dans le dico pour illustrer "cynisme". djiock (22-07-2014)Je propose d'ajouter le phénomène dans le dico pour illustrer "cynisme".

on a pas la même définition de cynisme guile (22-07-2014)on a pas la même définition de cynisme

Huyle est en feu. Damorax (23-07-2014)Huyle est en feu.

et il s'est trouvé un fan club qui boit ses paroles MalaXator (23-07-2014)et il s'est trouvé un fan club qui boit ses paroles

j'ai plussé sa remarque sur le cynisme. Je suis un fanboy des définitions. Ouais. To (23-07-2014)j'ai plussé sa remarque sur le cynisme. Je suis un fanboy des définitions. Ouais.

Pourtant ça marche, version gros con. djiock (23-07-2014)Pourtant ça marche, version gros con.

oui le cynisme a un peu plus de classe, j’appellerais plutôt ça de l'écoboutinisme Hyeronimus (23-07-2014)oui le cynisme a un peu plus de classe, j’appellerais plutôt ça de l'écoboutinisme

Oui mais bon, on sait s'amuser Foutriquet (24-07-2014)Oui mais bon, on sait s'amuser [lien]

<3 leo <3 voilà un mec de mec. Foutriquet (28-07-2014)<3 leo <3 voilà un mec de mec.

