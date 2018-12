Oula Ã§a pÃ¨te locator

Les commentaires des membres : (activer l'affichage des coms mal notés)

pour le calcul, si ma mémoire est bonne, on prend en compte le décalage entre l'éclair et le tonnerre. Vu que le son va à 300m par seconde, on compte les secondes pour estimer à quelle distance est tombé la foudre (ce qui n'est pas une mesure exacte vu que la lumière de l'éclair met un certains temps à nous parvenir mais étant donné la vitesse de la lumière c'est une différence négligeable) Hyeronimus (21-07-2014)pour le calcul, si ma mémoire est bonne, on prend en compte le décalage entre l'éclair et le tonnerre. Vu que le son va à 300m par seconde, on compte les secondes pour estimer à quelle distance est tombé la foudre (ce qui n'est pas une mesure exacte vu que la lumière de l'éclair met un certains temps à nous parvenir mais étant donné la vitesse de la lumière c'est une différence négligeable)

(vérification fait, c'est 337m/s mais je pense que de toutes façons, ça reste une estimation à la louche sans appareils de mesure) Hyeronimus (21-07-2014)(vérification fait, c'est 337m/s mais je pense que de toutes façons, ça reste une estimation à la louche sans appareils de mesure)

Ah oui, j'aurais pu réfléchir, éventuellement. Merci . Foutriquet (21-07-2014)Ah oui, j'aurais pu réfléchir, éventuellement. Merci

(Mode chieur : entre 20cm et 2m de long pour l'antenne, le diamètre est heureusement bien moindre...) Tout ça pour aussi vous linker Paddy (21-07-2014)(Mode chieur : entre 20cm et 2m de long pour l'antenne, le diamètre est heureusement bien moindre...) Tout ça pour aussi vous linker [lien] qui utilise les données de Blitzortnung mais avec des cartes zoomables.

ah ok. (Mode confession : nan mais j'avais juste vu un plan d'antenne avec 180cm de DIAMETRE spécifié, après j'avais sans doute pas tout lu ). (Pis j'ajoute ton lien qu'est beau dans la brève, paf) Foutriquet (21-07-2014)ah ok. (Mode confession : nan mais j'avais juste vu un plan d'antenne avec 180cm de DIAMETRE spécifié, après j'avais sans doute pas tout lu). (Pis j'ajoute ton lien qu'est beau dans la brève, paf)

(mode chieur : la vitesse du son c'est 340 m/s à une pression, température etc... constante). Sinon c'est bien chouette comme site. fusy (21-07-2014)(mode chieur : la vitesse du son c'est 340 m/s à une pression, température etc... constante). Sinon c'est bien chouette comme site.

j'ai brève quelques trucs du genre fut un temps ( ). To (22-07-2014)j'ai brève quelques trucs du genre fut un temps ( [lien] par exemple, qui par ailleurs s'est super bien étoffé depuis le temps ; dans leur page de liens y'a plusieurs sites très biens, dont plusieurs français sur ce sujet précis). Là [lien] par exemple chez Keraunos y'a ça (choisissez votre came et vous avez le REAL TIME).

Pour les """calculs""", un petit rappel : Si t'as pas vu la l'éclair, ou si tu ne sais pas où se trouve grosso modo la cellule orageuse, à moins d'être en son coeur (hors les vents circulaires, qui défoncent tous les calculs possibles sauf pour les petits foyers), ça sert rigoureusement à rien de compter la fameuse "grosse seconde". De plus les impacts d'éclairs (et donc les déflagrations) se situent pour beaucoup à de nombreux km de l'orage. Donc circulez (et surtout pas obligatoirement dans le sens des aiguilles d'une montre pour notre hémisphère, Coriolis peut pas test les "basses" altitudes, c'est donc pas du tout une règle à appliquer pour étudier localement les cellules, ce qui rend d'autant plus tendu les estimations avec des calculs de lycéens - vous vous êtes cru dans un système pseudo isolé les gars? ). To (22-07-2014)Pour les """calculs""", un petit rappel : Si t'as pas vu la l'éclair, ou si tu ne sais pas où se trouve grosso modo la cellule orageuse, à moins d'être en son coeur (hors les vents circulaires, qui défoncent tous les calculs possibles sauf pour les petits foyers), ça sert rigoureusement à rien de compter la fameuse "grosse seconde". De plus les impacts d'éclairs (et donc les déflagrations) se situent pour beaucoup à de nombreux km de l'orage. Donc circulez (et surtout pas obligatoirement dans le sens des aiguilles d'une montre pour notre hémisphère, Coriolis peut pas test les "basses" altitudes, c'est donc pas du tout une règle à appliquer pour étudier localement les cellules, ce qui rend d'autant plus tendu les estimations avec des calculs de lycéens - vous vous êtes cru dans un système pseudo isolé les gars?).

Je crains fort de n'avoir rien compris à ton post. En tout cas, moi je parlais du cas où on a vu l'éclair et qu'on veut estimer si l'impact est tout prêt ou a plusieurs kilomètres (mais j'ai jamais testé en fait et je ne saurais dire si cette méthode est valable) Hyeronimus (22-07-2014)Je crains fort de n'avoir rien compris à ton post. En tout cas, moi je parlais du cas où on a vu l'éclair et qu'on veut estimer si l'impact est tout prêt ou a plusieurs kilomètres (mais j'ai jamais testé en fait et je ne saurais dire si cette méthode est valable)

dommage qu'il n'y ait pas une carte de la couverture de leur r?seau eurtmp (30-05-2017)dommage qu'il n'y ait pas une carte de la couverture de leur r?seau

