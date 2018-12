Nick Cave fait aussi de bons romans

12 2511 13

Publie le 17-07-2014

En dehors de sa carrière musicale et de ses écrits autobiographiques , Nick Cave est aussi l'auteur de deux romans (c'est peut être peu pour faire une brève mais ils me semblaient quand même valoir le détour). Deux romans qui ont en commun une sombre démesure et une galerie de personnages complètement cinglés qui suivent leurs trajectoires égocentriques, coupés de la réalité et incapables de communiquer avec les autres.(paru en 1989) évoque l'Ancien Testament sous ses aspects les plus sombres. Il débute par un verset du Livre des Nombres, également cité par le titre (dont la traduction française ne rend malheureusement pas le double sens) et plusieurs passages du roman imitent le style biblique.L'histoire se passe dans les années 1940, au sud des États-Unis dans une communauté religieuse repliée sur elle même. Les Ukulites, d'abord prospères grâce à la culture de la canne à sucre, subissent ensuite plusieurs années de pluies consécutives qui font pourrir les récoltes. La communauté sombre alors dans une apathie malsaine entrecoupée de crises de fanatisme.Euchrid Eucrow est un muet de naissance qui grandit en marge de la vallée des Ukulites. Sa mère est une alcoolique mythomane aux crises de violence incontrôlables. Elle fait vivre son ménage en vendant du tord-boyaux aux clochards du coin. Son père, dernier survivant d'une famille atrocement incestueuse, passe son temps à capturer et torturer des animaux sauvages. Avec des parents aussi épouvantables, rien d'étonnant à ce qu'Euchrid ne brille pas par sa santé mentale. En dehors de ses collections répugnantes, il reçoit des visions d'un ange très charnel et se croit investi d'une mission divine (sans avoir une idée bien claire de sa nature). Il est à la fois le souffre-douleur et l'observateur des Ukulites, parfois plus lucide que ces derniers.(paru en 2010) peut faire penser d'une certaine façon aux tragédies grecques. C'est annoncé par le titre et par la première phrase du roman (« je suis foutu ») on sait dès le départ que le personnage finira mal et tous ses actes ne feront que l'entraîner vers un destin fatal.Bunny Munro vit dans le sud de l'Angleterre, il est marié et père d'un garçon de neuf ans. Il est représentant en produits de beauté et un obsédé sexuel au dernier degré. Bunny Munro est du genre à sauter sur tous les vagins qui passent dans son périmètre (avec, clin d'oeil à quelqu'un qui se reconnaîtra, un fantasme récurrent sur Avril Lavigne) mais malgré tout, il aime sa femme (en tout cas il essaye de s'en persuader). Jusqu'au jour où celle-ci n'en peut plus et se suicide sous ses yeux et ceux de leur fils.Là où d'autres auraient du remord et essayeraient de s'amender, Bunny Munro reste l'esclave de ses pulsions. L'adage veut que les dieux commencent par rendre fous ceux qu'ils veulent détruire et en effet, Bunny Munro perd rapidement pied et se met à vraiment déconner. Il part dans une sorte de road movie, entre hallucinations et soûlographie, entraînant avec lui son fils accroché à son encyclopédie, l'un comme l'autre hantés par des apparitions de l'épouse-mère suicidée. Bunny Munro a bien conscience que sa mort est proche mais il gâche tout espoir de rédemption et croise plusieurs fois sa Némesis sans la reconnaître.Voilà, je ne voudrais pas trop en révéler mais j'espère quand même qu'il ne faudra pas attendre vingt ans avant le prochain roman.