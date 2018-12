Salad fingers, un truc mentalement sain

Les commentaires des membres : (activer l'affichage des coms mal notés)

HOP je vous devance, oui c'est un repost de la V2. Merci, à vous. Luis (24-08-2006)HOP je vous devance, oui c'est un repost de la V2. Merci, à vous.

Oui mais y'a eu plein de nouveau (et excellents) épisodes entre temps. J'adore Salad Fingers, c'est vraiment un truc atroce (en grande partie grâce au judicieux emploi d'une boucle de Boards of Canada). Zib (24-08-2006)Oui mais y'a eu plein de nouveau (et excellents) épisodes entre temps. J'adore Salad Fingers, c'est vraiment un truc atroce (en grande partie grâce au judicieux emploi d'une boucle de Boards of Canada).

Tiens je savais pas que c'était passé dans la V2. J'avais eu envie de le brever, mais j'hésitais, de peur d'effaroucher les jeunes filles en fleur qui traînent parfois ici. En tout cas je vais reprendre le même commentaire que les liens idiots du dimanche, c'est génial et malsain Hyeronimus (24-08-2006)Tiens je savais pas que c'était passé dans la V2. J'avais eu envie de le brever, mais j'hésitais, de peur d'effaroucher les jeunes filles en fleur qui traînent parfois ici. En tout cas je vais reprendre le même commentaire que les liens idiots du dimanche, c'est génial et malsain

gros repost mais j'aime bien quand meme Typhoone (24-08-2006)gros repost mais j'aime bien quand meme

J'aime beaucoup le design des personnages completement débiles guile (24-08-2006)J'aime beaucoup le design des personnages completement débiles

J'en tremble encore. kenoben (25-08-2006)J'en tremble encore.

C'est le petit frère de Tim Burton qui fait ça ? c'est tout simplement tewible, le son colle parfaitement à l'ambiance, glauque sans l'être, sombre en l'étant, j'adore. fusy (25-08-2006)C'est le petit frère de Tim Burton qui fait ça ? c'est tout simplement tewible, le son colle parfaitement à l'ambiance, glauque sans l'être, sombre en l'étant, j'adore.

"I like it when the red water comes out" Luis (25-08-2006)"I like it when the red water comes out" [lien] idée très classe de merchandising

Bravo bravo bravo bravo. Extraordinaire. D un décalage effrayant. ruperto juwls (25-08-2006)Bravo bravo bravo bravo. Extraordinaire. D un décalage effrayant.

C'est particulièrement réussit. Enfin ça me fait un effet boeuf. Brrrrr To (25-08-2006)C'est particulièrement réussit. Enfin ça me fait un effet boeuf. Brrrrr

J'ai balancé ça au boulot avec 3 collègues autour de mon écran. Il y a eu comme un grand silence. Puis on s'est regardé. On tremblait... dwin (27-08-2006)J'ai balancé ça au boulot avec 3 collègues autour de mon écran. Il y a eu comme un grand silence. Puis on s'est regardé. On tremblait...

hypnotisant. attachant et effrayant à la fois. un must. jezler (28-08-2006)hypnotisant. attachant et effrayant à la fois. un must.

J'adore, c'est très réussi et l'effet est là à coup sûr. Paddy (29-08-2006)J'adore, c'est très réussi et l'effet est là à coup sûr.

Outre "Salad fingers", ses autres animations sont plutôt réussies (ma préférée : Alf (31-08-2006)Outre "Salad fingers", ses autres animations sont plutôt réussies (ma préférée : [lien] , mais les Burnt Face Man sont pas mal non plus)

j'adore.Tout. spinoza (11-09-2006)j'adore.Tout.

Ce truc est la définition du mot "malsain". djiock (24-02-2010)Ce truc est la définition du mot "malsain".

C'est quand même très loin de ce qu'il a fait de mieux, suffit de se balader sur sa chaîne youtube pour vouloir collectionner des peaux humaines, se faire pousser une tumeur pour avoir un ami ou entendre un animal chien/dahut/patch work chanter une espèce de semblant de français. profane (22-07-2014)C'est quand même très loin de ce qu'il a fait de mieux, suffit de se balader sur sa chaîne youtube pour vouloir collectionner des peaux humaines, se faire pousser une tumeur pour avoir un ami ou entendre un animal chien/dahut/patch work chanter une espèce de semblant de français.

Vraiment sympa ce site web voyance gratuite - meera (26-09-2017)Vraiment sympa ce site web voyance gratuite - [lien]