Raising Hope

Ça a juste l'air assez barré pour être agréable à regarder mjollnir (09-06-2014)Ça a juste l'air assez barré pour être agréable à regarder

J'ai oublié de préciser que c’était du même mec qui a fait "My name is Earl" guile (10-06-2014)J'ai oublié de préciser que c’était du même mec qui a fait "My name is Earl" [lien] , ce qui montre une certaine continuité dans l'utilisation de personnages barrés

Cette série est très bien, à contrario des nombreuses sitcoms américaines elle surprend souvent et propose des personnages autant décalés qu'hilarant bartaba (11-06-2014)Cette série est très bien, à contrario des nombreuses sitcoms américaines elle surprend souvent et propose des personnages autant décalés qu'hilarant

J'ai trouvé la mise en place du pitch initial absolument merveilleuse ghalaad (16-06-2014)J'ai trouvé la mise en place du pitch initial absolument merveilleuse

Je cette série. La reregardibilité n'est pas négligeable. Le Dep (08-07-2014)Jecette série. La reregardibilité n'est pas négligeable.

Ah bah justement, ça repasse le samedi sur M6. Le Dep (19-07-2014)Ah bah justement, ça repasse le samedi sur M6.

