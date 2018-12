Les chevaliers de Baphomet 5

Les commentaires des membres : (activer l'affichage des coms mal notés)

Ouais chouette "retour aux sources" sans trop se gaufrer même si la réal est très moyenne. djiock (31-05-2014)Ouais chouette "retour aux sources" sans trop se gaufrer même si la réal est très moyenne.

Ouais j'ai bien aimé que ça revienne aux sources comme le dit djiock, après c'est effectivement un peu court et y'a une énigme vers la fin (les symboles qui correspondent à des mots/phrases) bien chiante. À faire si on a aimé les 1 et 2 (les 3 et 4 n'ont pas existé). profane (31-05-2014)Ouais j'ai bien aimé que ça revienne aux sources comme le dit djiock, après c'est effectivement un peu court et y'a une énigme vers la fin (les symboles qui correspondent à des mots/phrases) bien chiante. À faire si on a aimé les 1 et 2 (les 3 et 4 n'ont pas existé).

ah c'est bizarre, moi j'ai plutot bien aimé le puzzle avec les glyphes. J'ai bien aimé la logique et c'était pas un truc que t'as vu 20 fois dans des jeux du genre guile (31-05-2014)ah c'est bizarre, moi j'ai plutot bien aimé le puzzle avec les glyphes. J'ai bien aimé la logique et c'était pas un truc que t'as vu 20 fois dans des jeux du genre

Je viens de d?couvrir votre site et en tant que passionn?e, je vous remercie et vous souhaite une bonne continuation. Surtout continuez toujours ainsi ; votre site est super ! voyance gratuite - meera (19-05-2015)Je viens de d?couvrir votre site et en tant que passionn?e, je vous remercie et vous souhaite une bonne continuation. Surtout continuez toujours ainsi ; votre site est super ! voyance gratuite - [lien] Page 1/1 - Il y a 4 commentaires