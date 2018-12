8 3537 4

Publie le 31-05-2014 par guile

Broadchurch est un petit patelin côtier du Sud-Ouest de l'Angleterre. Un petit patelin tranquille où tout le monde connait tout le monde et tout le monde est pote. Jusqu'au jour où on retrouve le corps de Danny, un jeune adolescent, étranglé en bas d'une falaise.On suit l’enquête d'une paire de détectives Alec Miller (David Tennant, 10e docteur Who) et Ellie Miller pour essayer de coincer le coupable. Alec est le policier qui a déjà vécu une enquête similaire qui s'était pas très bien finie et qui ne veut pas que ça recommence. Ellie est la policière du coin qui connait tout le monde dont la famille de la victime et qui a du mal à mettre de la distance. Tous les deux auront du mal à démêler le vrai du faux avec une population locale qui n'est pas super coopérative.Cette série est plutôt bien faite avec pas mal de suspens d’épisodes en épisodes (elle a gagné, ainsi que les acteurs pas mal de prix) avec des fausses pistes, des passages plus ou moins obligés à charge contre la presse qui devrait laisser la police faire son travail et des acteurs assez brillants (Arthur Darvill (Rory dans DrWho) et David Bradley (Harry Potter, GOT, etc)). J'ai été un poil déçu par la fin qui, j'ai trouvé, tombait un peu à plat, mais ça n'enlève rien à l’intérêt de la sérieUne seconde saison serait en cours de préparation/réalisation (même si j'ai du mal à voir comment ça va se raccrocher au reste) ainsi qu'une adaptation pour le public US avec de nouveau David Tennant et Anna Gunn (Skyler de Breaking Bad) [lien] (probablement à cause des accents)