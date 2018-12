Les commentaires des membres : (activer l'affichage des coms mal notés)

j'aurais aimé en voir plus mais ça reste amusant. Du coup, si j'ai bien compris, les abeilles disparaissent à cause des jeunes qui fument du chite Hyeronimus (29-05-2014)j'aurais aimé en voir plus mais ça reste amusant. Du coup, si j'ai bien compris, les abeilles disparaissent à cause des jeunes qui fument du chite

La corrélation "consommation de fromage" / "étouffement dans des draps de lit" est troublante. platypus (30-05-2014)La corrélation "consommation de fromage" / "étouffement dans des draps de lit" est troublante.

Ha j'ai cru qu'on pouvait en générer soit-même, dommage. Rigolus quand même. djiock (30-05-2014)Ha j'ai cru qu'on pouvait en générer soit-même, dommage. Rigolus quand même.

Tu peux carrément mec Damorax (30-05-2014)Tu peux carrément mec [lien]

Ha oué mais c'est Google Trends ça, yavait sûrement eu une brève à ce sujet d'ailleurs... djiock (30-05-2014)Ha oué mais c'est Google Trends ça, yavait sûrement eu une brève à ce sujet d'ailleurs...

Bah c'est la même chose non ? Damorax (31-05-2014)Bah c'est la même chose non ?

Ha bah nan là ce sont des données statistiques (manquerait les sources d'ailleurs), pas des recherches effectuées par des quidams lambda ! djiock (31-05-2014)Ha bah nan là ce sont des données statistiques (manquerait les sources d'ailleurs), pas des recherches effectuées par des quidams lambda !

dommage qu''il dise pas ce qu'il utilise pour faire son test de corrélation (on m'a toujours que des coeffs de corrélation inférieur à 0.95 c'était pourri surtout pour un aussi petit nombre de points) guile (31-05-2014)dommage qu''il dise pas ce qu'il utilise pour faire son test de corrélation (on m'a toujours que des coeffs de corrélation inférieur à 0.95 c'était pourri surtout pour un aussi petit nombre de points)

ça, faut pas être tatillon... Zorglub (02-06-2014)ça, faut pas être tatillon... [lien] et si tu n'est pas trop regardant, tu peux en faire d'autres avec leurs data sets : [lien]

La corr?lation "consommation de fromage" / "?touffement dans des draps de lit" est VRAIMENT troublante. Une id?e ? marie (24-03-2016)La corr?lation "consommation de fromage" / "?touffement dans des draps de lit" est VRAIMENT troublante. Une id?e ?

Int?ressant et troublant ? la fois ces donn?es... Quoique un peu tir? par les cheveux... J'aimerais bien savoir la corr?lation entre la puissance du cerveau et la r?ussite :-) marie (24-03-2016)Int?ressant et troublant ? la fois ces donn?es... Quoique un peu tir? par les cheveux... J'aimerais bien savoir la corr?lation entre la puissance du cerveau et la r?ussite :-) [lien]

