ApnÃ©e en eaux troubles

Époustouflant. To (02-06-2010)Époustouflant.

des ballz en titane fourré au mercure. Damorax (02-06-2010)des ballz en titane fourré au mercure.

Classe de chez classe. Ca a l'air de le magner un peu sur la fin, il traîne pas trop pour finir de remonter. Mais R.E.S.P.E.C.T. en tous cas. Keneda (02-06-2010)Classe de chez classe. Ca a l'air de le magner un peu sur la fin, il traîne pas trop pour finir de remonter. Mais R.E.S.P.E.C.T. en tous cas.

Triple doulax pour le sujet, la vidéo et le texte. Alf (02-06-2010)Triple doulax pour le sujet, la vidéo et le texte.

Il ne descend pas ultra profond, non ? sinon il n'y aurait plus de lumière pour filmer, etc guile (02-06-2010)Il ne descend pas ultra profond, non ? sinon il n'y aurait plus de lumière pour filmer, etc

bel effort de texte, sinon la vidéo est juste chiante. profane (02-06-2010)bel effort de texte, sinon la vidéo est juste chiante.

La vidéo s'apprécie beaucoup mieux sans son. Foutriquet (02-06-2010)La vidéo s'apprécie beaucoup mieux sans son.

gloup victorus (02-06-2010)gloup

guile > je pense qu'il descend jusqu'au fond, mais comme yazéro turbulences/coura nt, et que c'est de l'eau douce sans particules, c'est ultra limpide. Et ya ptet des spots avec les caméras. Par contre ya un truc que je comprends pas : il est soit lesté, soit il a pas d'air dans les poumons, parce que bon, tomber comme ça avec les poumons pleins (il doit bien avoir 8 litres de capacité le garçon) c'est impossible, même si la densité de l'eau douce est inférieure à celle de l'eau salée. Léo, une explication ? Pintos (02-06-2010)guile > je pense qu'il descend jusqu'au fond, mais comme yazéro turbulences/coura nt, et que c'est de l'eau douce sans particules, c'est ultra limpide. Et ya ptet des spots avec les caméras. Par contre ya un truc que je comprends pas : il est soit lesté, soit il a pas d'air dans les poumons, parce que bon, tomber comme ça avec les poumons pleins (il doit bien avoir 8 litres de capacité le garçon) c'est impossible, même si la densité de l'eau douce est inférieure à celle de l'eau salée. Léo, une explication ?

Sans compter qu'avec la force de recul, il devrait remonter. Luis (02-06-2010)Sans compter qu'avec la force de recul, il devrait remonter.

euh, ouais, mais non, le trou fait -200 m de profondeur et le record du monde d'apnée sans équipement est quand même largement en dessus. Il peut pas descendre jusqu'au fond. Pour les spots, je pense qu'on verrait le reflet sur la paroi et puis bon, même si l'eau est ultra claire, au delà de 50-60m (si mes souvenirs des merveilleuses aventures du Commandant Cousteau sont justes) il fait plus très jour. guile (02-06-2010)euh, ouais, mais non, le trou fait -200 m de profondeur et le record du monde d'apnée sans équipement est quand même largement en dessus. Il peut pas descendre jusqu'au fond. Pour les spots, je pense qu'on verrait le reflet sur la paroi et puis bon, même si l'eau est ultra claire, au delà de 50-60m (si mes souvenirs des merveilleuses aventures du Commandant Cousteau sont justes) il fait plus très jour.

le petit poids au dessus des fesses, ça me semble être un 1kg, mais c'est pas bien lourd... Il a peut-être une combinaison lestée... vicky (02-06-2010)le petit poids au dessus des fesses, ça me semble être un 1kg, mais c'est pas bien lourd... Il a peut-être une combinaison lestée...

il dépasse pas 50 mètres c'est clair... sinon on verrait plus rien dans ce genre de trou. vicky (02-06-2010)il dépasse pas 50 mètres c'est clair... sinon on verrait plus rien dans ce genre de trou.

(rectification, c'est un de 2kg, si c'est de l'eau douce, ça semble gérable...) vicky (02-06-2010)(rectification, c'est un de 2kg, si c'est de l'eau douce, ça semble gérable...)

alors, si c'est bien le trou de Dean, c'est de l'eau de mer Pintos (02-06-2010)alors, si c'est bien le trou de Dean, c'est de l'eau de mer [lien] et mes explications tiennent un peu moins bien pour la clarté. Et pour la descente à pic là, c'est encore plus bizarre.

Tout ce flan pour se rendre compte que dans l'eau on coule. steven (02-06-2010)Tout ce flan pour se rendre compte que dans l'eau on coule.

hein? quoi? qu'est-ce? ah oui : donc j'ai vaguement cru lire quelque part qu'en fait il descends à une trentaine de mètres et que pour ce faire il ne prend qu'une "petite" respiration, du coup il coule sans trop de problème. noli (03-06-2010)hein? quoi? qu'est-ce? ah oui : donc j'ai vaguement cru lire quelque part qu'en fait il descends à une trentaine de mètres et que pour ce faire il ne prend qu'une "petite" respiration, du coup il coule sans trop de problème.

Zib (03-06-2010) [lien] pour le trou.

commentaire de l'auteur "hello everyone, thanks again for all your comments... To clarify: this movie is A FICTION AND AN ARTISTIC PROJECT. I don't claim to have reached the bottom of the hole (202m) without rope and fins, as the world record in no-fins discipline is 95m.. We made this movie to show another approach in freediving videos. We wanted to express the strenght of the elements water-earth-air and the sensations of freedom, harmony, exploration Shot with a canon 5D mark II Music: you make me feel - ARCHIVE" fluctuat (06-06-2010)commentaire de l'auteur "hello everyone, thanks again for all your comments... To clarify: this movie is A FICTION AND AN ARTISTIC PROJECT. I don't claim to have reached the bottom of the hole (202m) without rope and fins, as the world record in no-fins discipline is 95m.. We made this movie to show another approach in freediving videos. We wanted to express the strenght of the elements water-earth-air and the sensations of freedom, harmony, exploration Shot with a canon 5D mark II Music: you make me feel - ARCHIVE"

ça n'en reste pas moins très joli. marcel (15-06-2010)ça n'en reste pas moins très joli.

À noter en ce moment une très belle et bien foutue brève sur le site de l'équipe sur ce sujet thoelo (19-05-2014)À noter en ce moment une très belle et bien foutue brève sur le site de l'équipe sur ce sujet [lien]

bien coolax l'article (par contre si quelqu'un sait comment ils équilibrent la pression dans les lunettes ça m'intéresse) Bob marley (20-05-2014)bien coolax l'article (par contre si quelqu'un sait comment ils équilibrent la pression dans les lunettes ça m'intéresse)

à priori ils plongent avec des lunettes remplies d'eau en fait Bob marley (20-05-2014)à priori ils plongent avec des lunettes remplies d'eau en fait

