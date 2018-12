Faster than Light

Les commentaires des membres : (activer l'affichage des coms mal notés)

A noter aussi une communauté naissante et dynamique de Mods pour rajouter du contenu ou changer carrement tout, comme celui là guile (25-10-2012)A noter aussi une communauté naissante et dynamique de Mods pour rajouter du contenu ou changer carrement tout, comme celui là [lien]

ça a l'air vachte chouette, je testerai plus tard mais je plus déjà. To (25-10-2012)ça a l'air vachte chouette, je testerai plus tard mais je plus déjà.

Je n'ai toujours pas réussi à le finir en easy. J'arrive systématiquement au dernier boss mais il est vraiment difficile. Le jeu est excellent ceci dit, je le recommande aussi. tom (12-11-2012)Je n'ai toujours pas réussi à le finir en easy. J'arrive systématiquement au dernier boss mais il est vraiment difficile. Le jeu est excellent ceci dit, je le recommande aussi.

C'est une joke ça tom ? Je veux pas paraitre lourdingue mais pour de vrai je m'en voudrais d'être passé à côté d'un pan du jeu djiock (12-11-2012)C'est une joke ça tom ? Je veux pas paraitre lourdingue mais pour de vrai je m'en voudrais d'être passé à côté d'un pan du jeu

Càd ? Je ne comprends pas, non, je n'ai pas fait de joke...? Tu l'as fini ? J'arrive à la deuxième phase du vaisseau rebelle ( tom (12-11-2012)Càd ? Je ne comprends pas, non, je n'ai pas fait de joke...? Tu l'as fini ? J'arrive à la deuxième phase du vaisseau rebelle ( [lien] ) mais je ne l'ai pas battu en facile, je dois mal gérer en cours de route ou j'ai pas de chance.

Houlààààààà j'ai fait un gros téléscopage internet dans mon esprit malade et confondu avec ça djiock (12-11-2012)Houlààààààà j'ai fait un gros téléscopage internet dans mon esprit malade et confondu avec ça [lien] que j'ai cru brèvé. Du coup je plusse pour rien et j'ai dit de la merde à To dans le minichat, mes confuses.

Ha non pour To c'est bon. Tant mieux il paraît qu'il brûle les baraques. Fatigué moi. Je vous laisse hein. djiock (12-11-2012)Ha non pour To c'est bon. Tant mieux il paraît qu'il brûle les baraques. Fatigué moi. Je vous laisse hein.

