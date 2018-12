2 2893 3

Alors, soyons direct "Rock of Ages", adapté plus ou moins librement d'une comédie musicale du même nom, est un mauvais film. On a envie de faire des descentes du coude depuis la 3ème corde sur les deux acteurs principaux dès le moment où ils ouvrent la bouche et le "scénario" estassez indigent (la nana qui vient d'un coin paumé des US qui veut devenir chanteuse, histoire d'amour ridicule "Oh, je t'aime ! Quoi, tu m'aimes plus ? Bon ben je vais faire danseuse de striptease alors. Oh en fait tu m'aimais pour de la vraie, je suis bien contente.", etc). Et en prime, ça se passe dans les années 80.MAIS il y a des choses qui sauvent ce film de la damnation éternelle. Déjà la bande originale qui sont des reprises de plein de chouettes chansons tendance glam-rock, la présence de Russell Brand (pour faire des insinuations seskuelles et rouler des pelles à Alec Baldwin) et surtout celle de Tom Cruise qui campe un mélange d'Axl Rose, John BonJovi et autre Keith Richards, star de rock'n roll sur le retour qui est à moitié défoncé la moitié du temps (et qui possède un -babouin-). Et il chante pour de vrai et plutôt bien (Alec Baldwin aussi, mais il a un peu plus de mal et pas beaucoup de morceaux).Ce qui donne donc la reprise de "I want to know what love is" mise en lien principale ou celle de "Rock you like an hurricane" [lien] avec du pole-dance et des MTNsLe trailer officiel: [lien]